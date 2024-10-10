مصر تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة بغزة وقوات اليونيفيل بجنوب لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة دير البلح بقطاع غزة مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

كما تدين ايضاً استهداف الجيش الإسرائيلي لمواقع وتجهيزات تابعة لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان، مما أدى إلى إصابة اثنين من جنودها بجروح، بالإضافة إلى إطلاق النار على موقع آخر للأمم المتحدة في رأس الناقورة، وإلحاق الضرر بالآليات ونظام الاتصالات.

وتؤكد مصر على أن مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائمه الشنيعة على مدار عام دون مساءلة دولية قد أدى إلى تمادى جيش الاحتلال في انتهاكاته الفادحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتحديه بشكل سافر للمجتمع الدولي، وكذلك تآكل النظام الدولي القائم على القواعد، بل وتقويض من مصداقية الأطراف الدولية التي ظلت تدافع عن حقوق الإنسان والعدالة والقيم الإنسانية، الا انها ظلت صامتة أمام التجاوزات والانتهاكات المتكررة في مشهد صارخ يعكس ازدواجية المعايير.

وتطالب مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان والعمل على خفض التصعيد وتخفيف حدة التوتر، وأهمية التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها.