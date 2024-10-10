نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بالهرم والعمرانية للتصالح في مخالفات البناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إنتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بعدد من أحياء المحافظة حيث تابع المحافظ استقبال المواطنين من المترددين على المراكز والإجراءات المتبعة من قبل العاملين بها لبحث طلباتهم والبت بها.

شملت جولة المحافظ المراكز التكنولوجية بأحياء الهرم والعمرانية والتي إستمع خلالها المحافظ لأراء المواطنين حول الخدمات المقدمة لهم وسرعة البت بالطلبات المتقدمين بها للتصالح في مخالفات البناء.

واستمع المحافظ لبيان من رؤساء المراكز التكنولوجية حول إجراءات تسجيل الطلبات بالمنظومة الإلكترونية مؤكدا على رؤساء الأحياء بضرورة توفير كافة الامكانات المطلوبة للحفاظ على مستوى الكفاءة والفاعلية وسرعة تسجيل البيانات الخاصة بكافة الطلبات على المنظومة أولا بأول.

رافق المحافظ هند عبدالحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وطه عبدالصادق رئيس حى الهرم وأحمد جلال رئيس حى العمرانية.

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