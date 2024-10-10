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أحمد جودة - القاهرة - موعد اجتماع البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، ترقب شعبي واسع للقرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة، يستعد البنك المركزي لعقد اجتماعه السادس للعام الحالي وسط اهتمام جماهيري كبير. ويأتي هذا الاجتماع المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر ليحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في البنوك.

وتكتسب هذه الجلسة أهمية خاصة كونها ستحدد التوجهات النقدية للفترة القادمة، حيث ستقوم لجنة السياسة النقدية بمراجعة المؤشرات الاقتصادية واتخاذ القرار المناسب بشأن معدلات الفائدة.

يذكر أن هذا الاجتماع يمثل المحطة السادسة ضمن سلسلة اجتماعات البنك المركزي المجدولة لهذا العام، والتي تهدف لضبط السياسة النقدية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

اجتماع البنك المركزي وسعر الفائدة الحالي

وكان البنك المركزي، قرر في اجتماعه الخامس يوم 5 من شهر سبتمبر الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية 27.25%، و28.25%، و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة

اجتماع البنك المركزي المقبل

وأوضح بيان البنك المركزي، مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية لبحث أسعار الفائدة في 2024، والتي عُقد منها 5 اجتماعات حتى الآن، وفيما يلي مواعيد الاجتماعات المتبقية خلال العام الجاري:

اجتماع البنك المركزي السادس لبحث أسعار الفائدة 2024 17 أكتوبر 2024 اجتماع البنك المركزي السابع لبحث أسعار الفائدة 2024 21 نوفمبر 2024 اجتماع البنك المركزي الأخير لبحث أسعار الفائدة 2024 26 ديسمبر 2024

موعد اجتماع البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة

ماهو سعر الفائدة

سعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر.