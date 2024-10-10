نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط محطة قطارات بشتيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية بمحيط محطة قطارات بشتيل، تابع خلالها إنتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمحيط المحطة بنطاق أحياء العجوزة والمنيرة الغربية.

وخلال الجولة أكد المحافظ على مسؤولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على ضرورة متابعة الأعمال وتنفيذ الصيانة الدورية لها، مشددا على إبراز المظهر الحضارى وإضفاء العناصر الجمالية بمختلف الطرق والمحاور المؤدية للمحطة.

وشدد النجار على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ورؤساء الأحياء لتسير دوريات النظافة والإشغالات على مدار اليوم للحفاظ على مستوى النظافة ومنع الإشغالات وتحسين الرؤية البصرية الخاصة بمنظومة الإعلانات بالشوارع وواجهات المحال.

كما إستمع المحافظ لشرح من مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة حول الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة لتطوير المخططات المرورية لتيسير الحركة المرورية بالمحاور والطرق المحيطة بها.

رافق المحافظ هند عبدالحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورمضان عمارة رئيس حى المنيرة الغربية وذكى سلام رئيس حى العجوزة وأشرف بكر رئيس حى إمبابة وعفاف عبدالحارس مدير مديرية الإسكان وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل

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