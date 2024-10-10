نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تصدر خطابا بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى وثانية ثانوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطايا إلى المديريات التعليمية بشأن تنظيم أعمال امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م للصفين الأول والثاني الثانوي العام.

ونص الخطاب علي إنه حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال إمتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م للصفين الأول والثاني الثانوي العام، وفي ضوء ما جاء بالقرار الوزارى رقم (۱۳۸) لسنة ٢٠٢٤م. بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوي العام.

يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الإلتزام بما يلى:

١.إعداد امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة وفقًا للكتاب الدورى رقم (٤٩) بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲۱، على أن تشتمل الورقة الامتحانية على اسئلة اختيار من متعدد بنسبة (٨٥%) واسئلة مقالية بنسبة (١٥%) علي اجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر

٢.أداء الامتحانات على النحو التالي:-

أولا: بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى العام لمدارس الرسمى _ الرسمى لغات - الخاص - الخدمات):-

_ يتم امتحانهم ورقيا طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية حيث يقوم الموجه الأول لكل مادة بعمل ثلاث نماذج امتحانية تسلم لإدارة المدرسة لطباعتها.

ثانيا: بالنسبة لطلاب الصف الثانى الثانوى العام

( أ ) الطلاب الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت يؤدوا أسئلة الاختيار من متعدد

إلكترونيًا والاسئلة المقالية ورقيًا، ويتم تسليم ورقة الاسئلة المقالية مع بداية زمن الامتحان كما هو متبع في

العام الماضي.

_ وفى حالة حدوث أي مشكلة تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة فى نفس موعد الامتحان.

( ب ) الطلاب المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الانترنت أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة انترنت ( الخاص - الخدمات ) أو الطلبة الذين تعرضوا لفقدان التابلت ( كسر - سرقة...)، يتم امتحانهم ورقيًا وعلي أن يكون الامتحان الورقى هو نفسه الامتحان الالكتروني.