رسيما.. ننشر نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية (مستند)

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أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطايا إلى المديريات التعليمية بشأن تنظيم أعمال امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ لمرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية.

ونص الخطاب علي إنه حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي تنظيم أعمال امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ لمرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية وفي ضوء ما جاء بالقرارين الوزاريين ارقام ١٣٦ و١٣٧ لسنة ۲۰۲٤ بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية.



-يتعين على كافة المديريات والإدارات والمدارس الالتزام بما يلي:

١.إعداد امتحانات شهر أكتوبر على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة لجميع المدارس الرسمي. الرسمي لغات. الخاص).

٢.يقوم موجه أول المادة بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية لتوزيعها على المدارس، بحيث يكون هناك ثلاث نماذج للمادة داخل الفصل الواحد.

٣.يكون الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية

٤.تشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات التعليمية والتواجيه العامة ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على العملية الامتحانية كاملة.

٥.تكون الامتحانات في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر وفق جدول موحد تحدده المديرية مع مراعاة كافة الإجازات الرسمية.

٦.يكون تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية.

