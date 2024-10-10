نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تشكيل لجنة لإعادة النظر في كافة الإجازات لحل أزمة سد عجز المعلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا لجميع المديريات التعليمية، بمختلف المحافظات بشأن سد عجز المعلمين.

ونص الخطاب علي إنه في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لسد عجز المعلمين بالمدارس وحرصًا على انتظام سير العملية التعليمية بشأن تشكيل لجنة لإعادة النظر في كافة الإجازات غير الوجوبية وغير الملزمة / الإعارات الداخلية، والانتدابات، والعمل جزء من الوقت فيما يخص العاملين بالتربية والتعليم على مستوى الجمهورية، تقرر الأتى:

- تختص المديريات التعليمية بالبت في الإجازات التالية طبقا للقواعد والضوابط المنظمة:

- الإجازات الوجوبية رعاية طفل - مرافقة الزوج الزوجة أول مرة أو التجديد.

- التعاقد خارج البلاد (أول مرة أو التجديد والانتداب والإعارة داخل الجهات التابعة للوزارة تجديد والتعاقد داخل البلاد (تجديد).

- تختص اللجنة المشكلة بديوان عام الوزارة بالبت في الإجازات التالية طبقا للقواعد والضوابط المنظمة:

- الانتداب الإعارة للعمل بأي جهه خارج التربية والتعليم أول مرة أو التجديد

- الإجازات جزء من الوقت أول مرة أو التجديد

- الإجازات غير الوجوبية وغير الملزمة تحسين الدخل - رعاية أسرة) (أول مرة أو التجديد).

-الانتداب الإعارة داخل الجهات التابعة للوزارة أول مرة

-لتعاقد داخل البلاد (أول مرة) علي أن تقوم المديريات التعليمية بموافاة اللجنة بصفة أسبوعية الأربعاء من كل أسبوع بالإجازات.