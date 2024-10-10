نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرى يلتقى الحسن بن طلال لبحث التعاون بين مصر والأردن فى مجال المياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، الأمير الحسن بن طلال، وذلك على هامش فعاليات "المنتدى السادس والثلاثين للشبكة الاسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه" التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي، بحضور رائد أبو السعود وزير المياه الأردني والسفير محمد سمير سفير مصر فى عمان، والدكتور مروان الرقاد رئيس الشبكة الإسلامية لتنمية المصادر المائية.

وأوضح الدكتور هاني سويلم، أنه تم خلال اللقاء، استعراض مجمل العلاقات بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة المياه الأردنية، وسبل تعزيز هذه العلاقات لتنفيذ العديد من المشروعات تحت مظلة مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS، وبحث إمكانية التعاون في هذا الشأن من خلال الشبكة الإسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه.

وأشار إلى ان اللقاء تطرق لمشروع محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعى، حيث تم استعراض أهم مكونات المشروع وخصائصه المختلفة ومميزاته، والإمكانيات المصرية المتميزة فى مجال إنشاء محطات معالجة وإعادة استخدام المياه مثل محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، وامكانية تبادل الخبرات بين مصر والأردن فى هذا المجال.