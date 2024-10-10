ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها بالمنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام (عاملان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية وإدارتهما لورشة لتصنيعها وإتخاذهما من منزل أحدهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (بندقية خرطوش- 11 فرد محلى - عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.