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ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها بالمنيا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام (عاملان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية وإدارتهما لورشة لتصنيعها وإتخاذهما من منزل أحدهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (بندقية خرطوش- 11 فرد محلى - عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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