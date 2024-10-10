ضبط 100 كيلو حشيش بالإسماعيلية بقيمة 8 ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصرين إجراميين) تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما ، مُتخذان من دائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارتين بدائرة المركز .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام).هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (8 مليون جنيه).تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وكذا المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.