ضبط 368 قضية مخدرات و166 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (368) قضية مخدرات ، (166) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (85136) حكم قضائى متنوع

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (368) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (417) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (289,541 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (37,340 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (34,550 كيلو جرام).

كمية من مخدر هيروين وزنت (23,252 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (4,347 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,695 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (2,501 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,285 كيلو جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (5 جرام).

عدد (2517) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (166 قطعة سلاح نارى بحوزة 137 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(7) بنادق آلية.

(29) بندقية خرطوش.

(4) مسدسات.

 (126فرد محلى.

(234) طلقة مختلفة الأعيرة.

 (10) خزينة متنوعة.

 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

 (229) قطعة سلاح أبيض .

 فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85136) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

 (353) حكم جناية.

 (27002) حكم حبس جزئى.

 (4414) حكم حبس مستأنف.

 (42348) حكم غرامة.

 (11019) مخالفة.

 فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (10) تشكيلات عصابية ضمت (29) متهم إرتكبوا (36) حادث متنوع.

 فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (5) متهمين.

 فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (23) متهم .

 فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (252) دراجة نارية مخالفة.

 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (23908) مخالفة مرورية متنوعة.

 فى مجال فحص السائقين: فحص (61) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (11) منهم.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.