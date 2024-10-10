ضبط 4 أشخاص بالمنيا لاستدراج مالك مخبز إكراهه على توقيع إيصال أمانة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من (مالك مخبز - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (3 أشخاص "أحدهم يعمل لدى المُبلغ" ، وزوجة أحدهم - مقيمين بدائرة المركز).. لقيامهم بإستدراجه داخل منزل أحدهم وتهديده بـ (2 سلاح أبيض) وإكراهه على توقيع (إيصال أمانة) والإستيلاء منه على متعلقاته الشخصية (مبلغ مالى – هاتف محمول – 2 بطاقة بنكية) كرهاً عنه.

 عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام تم ضبطهم.. وبحوزتهم (إيصال الأمانة بتوقيع المُبلغ – المتعلقات الشخصية المستولى عليها – السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.