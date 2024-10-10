تعرف على جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (سائق سيارة لدى صاحب إحدى المؤسسات الخيرية) بدائرة قسم شرطة الأزبكية لقيامه بالإستيلاء على مبلغ مالى كان من المقرر تسليمه لإحدى المؤسسات الخيرية الأخرى إلا أنه لم يقم بذلك أو العودة بالسيارة ، وتم بإرشاده ضبط السيارة وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه لدى أحد أصدقائه (سئ النية - مقيم بمحافظة المنوفية) وكذا ضبط باقى المبلغ لدى (سائق - مقيم بمحافظة الغربية).

ضبط (مدرب علاج طبيعى) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، لقيامه بسرقة (مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" – 2 هاتف محمول) من أحد الأشخاص أثناء عمل جلسة بأحد مراكز العلاج الطبيعى بالإشتراك مع آخر يعمل لدى المجنى عليه بأسلوب "المغافلة" وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة.

ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، لقيامهما بسرقة (مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية") من داخل إحدى الشقق بأسلوب "التسلق" ، وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات وإتهمهما بالسرقة.

ضبط (سيدة ، عاطل " لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق ، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" وإعترفا بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سىء النية" (مالك مخزن خردة ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).

ضبط (4 أشخاص – لـ 3 منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة بدر لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وقيامهم بسرقة سيارة أحد الأشخاص من أمام العقار سكنه بإستخدام سيارة "مستأجرة" وأقروا بإرتكاب عدد (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب ، وأقروا بتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عملائهم "سيىء النية" (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) تم ضبطهم وبحوزتهم (كافة المسروقات المستولى عليها - بندقية آلية بالخزينة - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – السيارة المستخدمة فى الواقعة ).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.