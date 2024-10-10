ضبط عناصر إجرامية بالإسكندرية بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 4,5 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من نطاق محافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وذلك ادراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء...

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى:(عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).(عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).(عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزته (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش).(عاطل) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزته (500 جرام لمخدر الهيروين).هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (4,5 مليون جنيه).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.