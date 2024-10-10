معرض ”تواصل الأجيال” يجمع إبداعات الجبالي وقنديل في متحف محمد محمود خليل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:28 صباحاً - يستعد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والفنان التشكيلي المعروف، لافتتاح معرضه الفني الجديد تحت عنوان "تواصل الأجيال" يوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر 2024. المعرض يقام بالتعاون مع الفنان الجبالي ويُعتبر منصة للتفاعل بين الأجيال المختلفة من الفنانين، بهدف تسليط الضوء على التراث الفني ومناقشة التأثير المتبادل بين الخبرات المتنوعة.

سيُقام حفل الافتتاح في تمام الساعة السادسة مساءً في قاعة أفق بمتحف محمد محمود خليل وحرمه، 1 شارع كافور، الدقي. ويستمر المعرض حتى 30 أكتوبر 2024، حيث يُفتح للجمهور يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى التاسعة مساءً، باستثناء يوم الجمعة.

يهدف المعرض إلى إبراز التواصل الفني بين الأجيال من خلال أعمال الفنانين المتميزين الجبالي وقنديل، حيث يقدم رؤية فنية فريدة تجمع بين الخبرة والتجديد.

يُعد هذا المعرض فرصة ثمينة لمحبي الفن والثقافة للاطلاع على إبداعات تجسد التناغم بين الأجيال الفنية المختلفة، وتعكس الثراء الثقافي المصري المعاصر.