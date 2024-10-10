وزارة العمل: ندوة للتوعية بعنوان ”الإدمان وأثره على الشباب والمجتمع” بشركة للأدوية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:28 صباحاً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027، نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، ندوة للتوعية بعنوان "الإدمان وأثره على الشباب والمجتمع" ، قام بها مكتب عمل ميت غمر التابع لمديرية العمل ، وذلك بمقر شركة ابن سيناء فارم للأدوية فرع ميت غمر التابع لنطاق عمل المكتب ، بحضور25 عامل من العاملين بالشركة ، تناولت عدة موضوعات من بينها : أهمية التوعية بالآثار التي تترتب على الإدمان سواء داخل سوق العمل وعلى المجتمع بصفة عامة ، و أنواع المخدرات وصورها ، وآثارها المدمر على صحة المدمن نفسياً واجتماعياً وصحياً، وطرق علاجها عن طريق المستشفيات الحكومية ، وعرض قصة حقيقية لمدمن تم تعافيه من الإدمان بمساعدة صندوق الإدمان ، وتقديم أرقام هواتف الخدمة السريعة لأي مدمن يريد المساعدة فى الإقلاع عن الإدمان ، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها فى القيام بمهامها المنوطة بها فى نشر التوعية والتثقيف بأهم القضايا المجتمعية ومخاطرها على الفرد والمجتمع وعلى العمل داخل المنشآت المختلفة ، وكيفية الوقاية منها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المتخصصة لخدمة أبناء المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ..

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضاف وكيل المديرية أنه جرى تنظيم الندوة بالتنسيق مع ديوان عام محافظة الدقهلية، وألقت محاضراتها امل البدرى مدير منطقة عمل ميت غمر، بحضور خالد عطية غيث مدير مكتب العمل ، وسهام التهامى مفتش علاقات المكتب ، والدكتور حماده الشيوى مدير فرع الشركة ، ورمضان الحداد مدير شؤون العاملين ، وجرى خلالها الرد على الإستفسارات و الأسئلة المقدمة من المشاركين وسط تفاعل ملحوظ من قبل العاملين ، كما جرى توضيح سلوكيات المدمن الشخصية والنفسية ، والآثار المترتبة على انحراف بعض الشباب والتجاهل المجتمع الذي يدفعهم نحو الإدمان ، والفئات المستهدف حمايتها والحفاظ عليها من الإدمان ، وقيام الدولة بتوفير المصحات لعلاج الإدمان وتوفير كل الوسائل اللازمة لذلك بالمجان وسرية العلاج للحفاظ على خصوصية المدمن ، وعقد الندوات والمؤتمرات بالمدارس والجامعات لتوعية الشباب بخطورة تلك المشكلة ..