وزارة العمل: لقاء لمتابعة أعمال التفتيش بالمديريات فى مجال السلامة والصحة المهنية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:28 صباحاً - نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، اجتماعا موسعا مع العاملين بإدارة السلامة والصحة المهنية ، وجميع مديري ومفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية على مستوى المديرية ، جرى خلاله التأكيد على ضرورة مراعاة كافة القواعد الإدارية والفنية لإجراء التفتيش على المنشآت ، وتكثيف المرور على المنشآت وبصفة خاصة المنشآت ذات الخطورة وذات الكثافة العمالية العالية ، منعا لوقوع الحوادث الجسيمة والإصابات داخل المنشآت العاملة داخل نطاق المحافظة ، والتنبيه على أعمال الوظيفة التوجيهية للمفتش ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع العاملين بمختلف المنشآت من خلال ندوات التوعية التى يجرى تنظيمها بصفة مستمرة تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، ودورها المنوط بها فى وضع الخطط والبرامج التي تكفل حماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية وكذلك الحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مبانى وعدد وآلات ومواد وخامات ومنتجات ، فى ظل تطبيق معايير العمل الدولية التي أقرتها منظمة العمل الدولية وصدقت عليها الدولة المصرية ..

وأوضح عماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك اللقاءات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار "سلامتك تهمنا"،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأضاف مدير المديرية ، أن الاجتماع تناول أيضا معوقات العمل ، ومقترحات الحل ، ومستجدات العمل مثل الاشتراك في لجان التنمية الصناعية ولجان التراخيص وفي ختام الاجتماع شدد مدير المديرية على مضاعفة الجهد ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ، وضرورة اهتمام كل مفتش بتطوير الذات وتنمية المهارات ، كما حضر الاجتماع الكيميائي محمد عبد الله مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية و مفتشي السلامة والصحة المهنية بالمديرية والمكاتب التابعة للمديرية .