وزيرة التضامن تتفقد ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 09:31 صباحاً - تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة سير العمل بمقر الوزارة، والتأكد من تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللائقة للعاملين، والتي تنعكس إيجابيا على تقديم خدمة مميزة للمستفيدين.

وخلال الجولة، قامت الدكتورة مايا مرسي بالمرور على مختلف الإدارات وتناقشت مع العاملين في سير العمل، والتأكد من عدم وجود اي معوقات تواجههم، مشيدة بسرعة استجابة العاملين في تقديم الخدمات مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والكفاءة في كافة التعاملات.

وشددت على ضرورة تعزيز التحول الرقمي في الوزارة وتحسين مستوى الأداء بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتقديم خدمات حكومية عالية الجودة.