وزارة العمل : ندوة توعوية تحت شعار”سلامتك تهمنا” فى القطاع الزراعى ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 09:31 صباحاً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027، نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، ندوة تثقيفية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، بالإدارة الزراعية بالسنبلاوين ، بحضور 15 من العاملين ومسؤول السلامة والصحة المهنية ، بعنوان "أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية والمخاطر وانواعها وكيفية مواجهتها" ، وتناولت المحاضرات السلامة والصحة المهنية وأساليبها وخطط الطوارئ ، والمخاطر الكيميائية داخل مخازن الأسمدة والمبيدات الحشرية ، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار "سلامتك تهمنا"،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأضاف وكيل المديرية ، أنه الندوة نظمها مكتب السلامة والصحة المهنية بالسنبلاوين ، وألقت محاضراتها الكيميائية منال عبد الرازق مدير المكتب ، والتي استعرضت اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل ، وتعريف العامل بمخاطر المهنة التي يعمل بها، وكيفية تجنب المخاطر المحتملة في بيئة العمل ومنها المخاطر الكيميائية ، كما جرى الرد على اسئلة واستفسارات الحضور حول موضوعات الندوة ..