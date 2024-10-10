غلق دار رعاية أيتام بنات بالجيزة لوجود قصور في الخدمات المقدمة للفتيات.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 09:31 صباحاً - وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية بالوزارة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة بغلق دار زينة الحياة لرعاية الأيتام بنات التابعة لجمعية زينة الحياة.

وجاء هذا القرار جراء الزيارة الميدانية التي قام بها اخصائيو الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية بالوزارة، حيث تم رصد العديد من الملاحظات الفنية التى تشكل خطراً على استمرار بقاء الفتيات داخل هذه الدار، وعددهن 7 فتيات، فقد تبين عدم وجود جهاز وظيفي داخل الدار لرعاية الفتيات، ووجود قصور فى أوجه الخدمات المقدمة لهن مع سوء رعاية الفتيات.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة إجراء تأهيل للفتيات قبل نقلهن إلى الدار الجديدة، حيث تم إجراء العديد من الجلسات النفسية الفردية والجماعية مع البنات لتأهيلهن تمهيداً لنقلهن لمؤسسة البنات بإحدي المناطق في محافظة الجيزة.

يأتي هذا في إطار توجيهات وزيرة التضامن للإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية بضرورة عمل زيارات مفاجئة لدور الرعاية على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكد من جودة الخدمات المقدمة بتلك المؤسسات، وذلك تحقيقا للمصلحة الفضلى للفتيات فى ضوء قانون الطفل واللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 188 لسنة 2014، وفي ظل تبني الوزارة استراتيجية جديدة لإعادة تقييم دور الرعاية الاجتماعية، وضرورة أن تكون هذه الدور ملائمة ومناسبة للأطفال في دور الرعاية وصولا للتحول إلى الرعاية البديلة من المأسسة إلى اللامأسسة.

هذا وتتلقى الوزارة الشكاوى من خلال الخط الساخن خط أبناء مصر 19828 والذى قد تم تدشينه مؤخراً لتلقى شكاوى أبناء مصر من خلاله، كما تتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528).