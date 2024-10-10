وزير الصناعة والنقل يستقبل سفير اليابان بالقاهرة ووفد شركة يازاكي للأنظمة الكهربائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 08:26 صباحاً - الوزير: 1- العمالة المؤهلة والبنية التحتية المتطورة وشبكة الطرق التي أنشأتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية كانت الدافع الرئيسي لقرار الشركة لإقامة مصنعها في السوق المصري

2- وزارة الصناعة حريصة على تقديم الدعم للشركة فيما يخص تيسير الإجراءات الصناعية وتذليل العقبات

3- التنسيق بين الشركة ومصلحة الكفاية الإنتاجية لإسناد إدارة مركز تدريب مهني للشركة لتخريج خريجين على أعلى مستوى من المهنية والكفاءة الفنية

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع السفير/ أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة ووفد شركة يازاكي للأنظمة الكهربائية للسيارات برئاسة السيد/ يامادا مونينوري رئيس مجلس إدارة شركة يازاكي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وذلك لاستعراض الموقف الحالي للشركة وخططها المستقبلية وبحث فرص تعزيز استثماراتها بالسوق المصري، إلى جانب بحث سبل تنمية التعاون بين مصر واليابان في مجالي الصناعة والنقل، حضر اللقاء السفير/ إيهاب نصر، مستشار الوزير للتعاون الدولي.

وخلال اللقاء تم استعراض مستجدات إقامة الشركة لمصنعها المتخصص في إنتاج الأنظمة الكهربائية للسيارات في محافظة الفيوم وذلك على مساحة 67 ألف متر مربع باستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 30 مليون يورو حيث يستهدف المصنع تصدير كامل إنتاجه لكبريات شركات السيارات العالمية في أوروبا بحجم صادرات يبلغ نحو 100 مليون يورو سنوياً، كما سيوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة و500 فرصة عمل غير مباشرة، ومن المقرر أن يبدأ المصنع إنتاجه بحلول شهر مارس 2025، كما تستهدف الشركة إقامة مركز للخدمات اللوجستية على مساحة 5 آلاف متر مربع.

وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة لبدء إنتاجها في السوق المصري وإزالة أي تحديات قد تواجهها فيما يخص الإجراءات الصناعية، مشيراً إلى إمكانية تعاون الشركة مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني من خلال تولي الشركة إدارة مركز التدريب التابع للمصلحة بالفيوم بما يسهم في تخريج خريجين على أعلى مستوى من المهنية والكفاءة الفنية والاطلاع على أحدث الأساليب المتبعة في الصناعة اليابانية لتلبية احتياجات مصنع الشركة من العمالة الفنية المدربة، وذلك بالتنسيق مع المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة.

كما شدد الوزير على أهمية شبكات الطرق والبينة التحتية التي شهدتها مصر في السنوات السابقة حيث أتاحت فرص كبيرة لجذب استثمارات في مختلف المجالات لا سيما مجال الصناعة والاستثمار والسياحة، كما ساهمت تلك الشبكات في تيسير جميع مناحي الحياة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية والإيطالية وقعتا مطلع العام الجاري اتفاقية لتدشين خط النقل البحري "الرورو" بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي المقرر تشغيله شهر نوفمبر 2024، الأمر الذي سيسهم في تيسير نفاذ منتجات الشركات والمصانع العاملة بالسوق المصري إلى إيطاليا ومن ثم إلى باقي دول أوروبا.

واستعرض اللقاء فرص التعاون الصناعي المتاحة أمام الشركات اليابانية بالسوق المصري، حيث أكد الوزير أهمية دراسة الجانب الياباني إنشاء مركز صناعي لتصنيع السيارات والإطارات والبطاريات وغيرها من الصناعات المغذية للسيارات بغرض التصدير لا سيما في ظل المزايا التي تمتلكها مصر في مجال صناعة السيارات، كما استعرض اللقاء مستجدات الدراسة الخاصة بامتداد المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق جنوب مدينة السادس من أكتوبر وذلك لخدمة الكثافات السكانية المتواجدة بهذه المنطقة.

وأشار الوزير إلى رغبة الجانب المصري في التعاون مع الشركات اليابانية في مجالات الصناعات الخضراء التي تشمل معدات ومكونات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مثل ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح، والأمونيا الخضراء، حيث يمكن للشركات اليابانية إقامة مشروعات في هذه المجالات في السوق المصري بما يصب في صالح اقتصاد البلدين على حدٍ سواء ويلبي احتياجات السوق المحلي والأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على التعاون مع مختلف الشركات اليابانية بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة للصناعة المحلية وزيادة التعاون الصناعي بين مصر واليابان بما يتلاءم مع حجم العلاقات الوطيدة بين البلدين.

وبدوره أكد السفير/ أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة أن الفترة المقبلة ستشهد إقبال عدد كبير من المستثمرين اليابانيين لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري خاصة في ظل التغير الملموس في منهج وعمل وزارة الصناعة والجهود الكبيرة المبذولة من الحكومة المصرية لجذب استثمارات أجنبية في مصر، لافتاً إلى أن اليابان تعتزم إقامة مدينة ترفيهية تشتمل على فندق بجانب المتحف المصري الكبير.

ومن جانبه أوضح السيد/ يامادا مونينوري رئيس مجلس إدارة شركة يازاكي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن الشركة تبحث إقامة مصانع أخرى في مصر بخلاف المصنع الجاري إنشاؤه لاستغلال المزايا النسبية التي يتمتع بها السوق المصري والتي تشمل العمالة المؤهلة منخفضة التكلفة والبنية التحتية المتطورة وشبكة الطرق التي أقامتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية التي كانت الدافع الرئيسي لقرار الشركة لضخ هذا الاستثمار في السوق المصري، مؤكداً حرص الشركة على التعاون مع الجانب المصري في مجالات الاقتصاد الأخضر حيث تتعاون الشركة مع شركة تويوتا في مجال الصناعات المغذية للسيارات المسيرة بالهيدروجين الأخضر.