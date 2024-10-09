أخبار مصرية

رئيس القطاع الديني يفتتح أولى دورات التعامل اللائق لعمال المساجد بالفيوم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/43
  • 2/43
  • 3/43
  • 4/43
  • 5/43
  • 6/43
  • 7/43
  • 8/43
  • 9/43
  • 10/43
  • 11/43
  • 12/43
  • 13/43
  • 14/43
  • 15/43
  • 16/43
  • 17/43
  • 18/43
  • 19/43
  • 20/43
  • 21/43
  • 22/43
  • 23/43
  • 24/43
  • 25/43
  • 26/43
  • 27/43
  • 28/43
  • 29/43
  • 30/43
  • 31/43
  • 32/43
  • 33/43
  • 34/43
  • 35/43
  • 36/43
  • 37/43
  • 38/43
  • 39/43
  • 40/43
  • 41/43
  • 42/43
  • 43/43

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس القطاع الديني يفتتح أولى دورات التعامل اللائق لعمال المساجد بالفيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انعقدت أولى دورات التعامل اللائق مع رواد المسجد وضيوف الرحمن لعمال المساجد بمديرية أوقاف الفيوم ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة» لبناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على التعليم والتدريب والتأهيل المستمر، والتطوير بالاستثمار في رأس المال البشري.

وافتتح الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني الدورة الأولى بحضور الشيخ محمود الشيمي مدير مديرية أوقاف الفيوم، والشيخ يحيى محمد مدير الدعوة بمديرية أوقاف الفيوم، وعدد من المفتشين بالإدارات الفرعية، وأكثر من (300) عامل مسجد من مديرية أوقاف الفيوم.

ووجه رئيس القطاع الديني خلال اللقاء الشكر للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على اهتمامه البالغ ببيوت الله (عز وجل) والاهتمام بجميع العاملين بها، والعمل على صناعة وتنمية الوعي العام لجميع العاملين بالمساجد.

وأكد أن العمل في خدمة بيوت الله (سبحانه وتعالى) من أشرف المهن التي أكرمنا الله بها، وأنها رسالة وليست وظيفة، وعلينا أن نستشعر إكرام الله عز وجل لنا بها، مؤكدًا على وجوب معاملة ضيوف الرحمن معاملة لائقة؛ فهم ضيوف الرحمن جل وعلا.

وأوصى جميع الحاضرين من عمال المساجد بالرفق بالناس، وتجنيبهم المشقة، فالعامل مؤتمن على المسجد وعلى رواده، وهو صاحب رسالة في غاية الأهمية.

7a8a4cf928.jpg
cb2ed0e5e4.jpg
67aa911cdc.jpg
1a3ec3ce27.jpg
045ae67101.jpg
3b95aafe2b.jpg
3f22070721.jpg
4cce5d1a59.jpg
4a11301c94.jpg
ad64141170.jpg
f302a2a650.jpg
9975b02116.jpg
3c161d9f05.jpg
676cf33340.jpg
8d9035b426.jpg
629c8d8816.jpg
a48d65a31a.jpg
da92ced169.jpg
21a11ad921.jpg
baa09efcdb.jpg
aecf3f9476.jpg
fd645e806e.jpg
2e8d2754ee.jpg
2c3e9bc618.jpg
3c3cd53a56.jpg
923224aeb4.jpg
ba0b870b71.jpg
15093b9ad8.jpg
a65c58a799.jpg
c8f0065cf4.jpg
efdb5ba028.jpg
82bfdbc594.jpg
77d4f47fc3.jpg
6a111d3da1.jpg
1a31bb1ab5.jpg
c72fc8245b.jpg
de3af063d0.jpg
1fb3de978f.jpg
ab4e364d06.jpg
b82e29f3f7.jpg
9b017bd329.jpg
157230e1d7.jpg
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا