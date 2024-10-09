مرشحان على منصب رئيس شُعبة الاتصالات بنقابة الصحفيين.. و8 لعضوية المكتب التنفيذي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات شُعبة "محرري الاتصالات" بنقابة الصحفيين الكشف النهائي لأسماء الزملاء الصحفيين المرشحين لانتخابات شعبة "محرري الاتصالات".

وأعلنت اللجنة المشرفة أنها تلقت طلبين للترشح على منصب رئيس الشعبة، وهما: الزميلان خالد حسن من جريدة "عالم رقمي"، ومحمد لطفي من جريدة "العالم اليوم".

كما أعلنت اللجنة المشرفة أنها تلقت 8 طلبات للترشح على منصب "عضوية المكتب التنفيذي"، وهم الزملاء: أحمد الشيخ من جريدة "دوت الخليج"، وأحمد عبد القوي من جريدة "الجمهورية"، وحسن عثمان من جريدة "الوطن"، وطارق أحمد من جريدة "الدستور"، ومحمد عبد المجيد من جريدة "الجمهورية"، ومحمد حرحش من جريدة "الجمهورية"، ومواهب عبدالرحمن من جريدة "العالم اليوم" ومروة أبو زاهر من جريدة الانباء الدولية

من ناحية أخرى يتم فتح باب الطعون، والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، من الإثنين 7 أكتوبر حتى الأربعاء 9 أكتوبر 2024م، وتعلن من بعد ظهر اليوم الأخير الكشوف النهائية للمرشحين، وأعضاء الشُعبة، الذين لهم حق التصويت، والمسددين لاشتراك النقابة.

وقررت اللجنة إجراء انتخابات الشعبة بدءًا من الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء (22 أكتوبر) وحتى السادسة مساءً. ويتم فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت مباشرةً، بحضور الأغلبية القانونية (نصف عدد الأعضاء المسددين للاشتراك + واحد).

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، تعقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024م، بحضور (25% من عدد الأعضاء + واحد)، وفي توقيتات البند السابق نفسها.