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السكة الحديد: ميناء الإسكندرية يستقبل 10 آلاف طن من القضبان الحديدية (صور)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: ميناء الإسكندرية يستقبل 10 آلاف طن من القضبان الحديدية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعاقدها مع شركة "China Railway Material Group" لتوريد 10،000 طن من القضبان الحديدية، التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية.

وأوضحت الهيئة أن باقي الكمية المتفق عليها، والتي تبلغ 25،000 طن، سيتم توريدها قريبًا. هذه القضبان، التي يبلغ طول كل منها 18 مترًا (54 دولي) E1، تتميز بمقاومتها للتآكل وتطابقها مع المواصفات الأوروبية، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليون دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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