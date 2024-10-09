نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: ميناء الإسكندرية يستقبل 10 آلاف طن من القضبان الحديدية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعاقدها مع شركة "China Railway Material Group" لتوريد 10،000 طن من القضبان الحديدية، التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية.

وأوضحت الهيئة أن باقي الكمية المتفق عليها، والتي تبلغ 25،000 طن، سيتم توريدها قريبًا. هذه القضبان، التي يبلغ طول كل منها 18 مترًا (54 دولي) E1، تتميز بمقاومتها للتآكل وتطابقها مع المواصفات الأوروبية، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليون دولار.