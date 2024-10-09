نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق فعّاليات ندوة سفير سلطنة عمان التي تنظّمها لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منذ قليل، ندوة سفير دولة عمان بالقاهرة، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، عبدالله بن ناصر الرحبي، بحضور نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي، بمقر نقابة الصحفيين، والتي تنظمها لجنة الشؤون العربية والخارجية بالنقابة، برئاسة حسين الزناتي وكيل النقابة.

وبدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين ولبنان، في حربهم صد الكيان الصهيوني.

وقال "الزناتي" إن هذا اللقاء يأتي في إطار الاطلاع على الموقف العماني، من تطورات الأوضاع في المنطقة الآن، بالإضافة إلى أوجه التعاون الثنائي مع مصر في الفترة الراهنة، ومدى تطوّرها علي المستويين السياسي والاقتصادي.