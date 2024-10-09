نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معسكر توعوي لتعزيز جهود مكافحة الإدمان في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - معسكر توعوي لتعزيز جهود مكافحة الإدمان في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"

معسكر توعوي لتعزيز جهود مكافحة الإدمان في المناطق المطورة، في إطار جهوده المستمرة لمكافحة الإدمان، أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، معسكرًا تدريبيًا يستهدف المتطوعين من أبناء المناطق المطورة، المعروفة بـ "بديلة العشوائيات".

يهدف المعسكر إلى تأهيل المتطوعين لتنفيذ برامج توعوية متنوعة لمواجهة مخاطر المخدرات، وتعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وتشجيع المرضى على التقدم للعلاج المجاني في سرية تامة من خلال مراكز الصندوق المنتشرة في عدة محافظات.

إطلاق معسكر لتدريب المتطوعين لمكافحة الإدمان في المناطق المطورة



أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحت رئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، معسكرًا تدريبيًا للمتطوعين من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات".

معسكر توعوي لتعزيز جهود مكافحة الإدمان في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"



يهدف المعسكر إلى تدريب المتطوعين على تنفيذ برامج توعوية تحث على الوقاية من تعاطي المخدرات، وتوصيل الرسائل التوعوية للأسر المقيمة بهذه المناطق، إضافة إلى تعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي.

تطوير مهارات المتطوعين لتحقيق التوعية الفعالة



تضمن المعسكر سلسلة من المحاضرات لتعزيز مهارات المتطوعين في العمل الجماعي والتواصل وحل المشكلات.

تم إعداد برامج تدريبية تتيح لهم المشاركة في تنفيذ مبادرات توعوية تسلط الضوء على مخاطر المخدرات، خصوصًا المخدرات التخليقية التي ترتبط بالعنف وارتكاب الجرائم، كما يتم تدريبهم على بث رسائل توعوية لحماية الشباب من مخاطر الإدمان.

زيارات منزلية لتعزيز الوعي لدى الأسر في المناطق المطورة



ينظم صندوق مكافحة الإدمان زيارات منزلية تستهدف الأسر في المناطق المطورة، كحي الأسمرات والمحروسة وحدائق أكتوبر، بهدف توعيتهم بخطورة مشكلة تعاطي المخدرات وطرق الاكتشاف المبكر.

يتم أيضًا توفير معلومات عن كيفية التعامل مع حالات الإدمان، والتواصل مع الخط الساخن "16023" الذي يقدم خدمات علاجية بسرية تامة ومجانًا.

أنشطة شبابية لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات



ينفذ الصندوق أنشطة تستهدف الشباب من أبناء المناطق المطورة، وذلك لتوعيتهم بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم الخاطئة حولها، مثل الاعتقاد بأن المخدرات تساعد على التركيز أو تحسن الأداء.

تشمل هذه الأنشطة أيضًا الرد على استفسارات الشباب حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج.

معسكر توعوي لتعزيز جهود مكافحة الإدمان في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"



خدمات إعادة تأهيل المتعافين ودعم دمجهم الاجتماعي



يوفر الصندوق خدمات تأهيلية واجتماعية للمتعافين من الإدمان في المناطق المطورة، بما يضمن دعمهم لاستمرار تعافيهم وإعادة دمجهم في المجتمع، ويشمل ذلك أيضًا توفير فرص التمكين الاقتصادي لهم، مما يساهم في تحسين حياتهم وتيسير عودتهم إلى الحياة الطبيعية.

أنشطة مدرسية لبناء وعي الطلاب بخطورة الإدمان



يعتزم الصندوق تنفيذ برامج توعوية لطلاب المدارس بالمناطق المطورة، تهدف لرفع وعيهم بمخاطر المخدرات، وتطوير مهاراتهم الحياتية التي تمكنهم من رفض تعاطي المخدرات والتعامل بحكمة في المواقف المختلفة، ما يعزز لديهم القيم الإيجابية ضد الإدمان.

توسيع نطاق الخدمات العلاجية من خلال الخط الساخن "16023"



أعلن الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن تشغيل 8 عيادات جديدة ضمن الخط الساخن بالمناطق المطورة، بهدف استقبال طالبي العلاج وتقديم المشورة لهم، إضافة إلى تحويل المرضى للعلاج في 33 مركزًا علاجيًا تابعًا للصندوق في 19 محافظة.

تشمل الخدمات المقدمة أيضًا الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية لتعزيز القيم الثقافية الإيجابية والتعريف بخدمات علاج الإدمان.