نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تنظّم ورشة حول “مهارات السلامة القانونية وتجنب عقوبات جرائم النشر” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد حول (مهارات السلامة القانونية وتجنب عقوبات جرائم النشر)، ويتم تنفيذ الدورة.

وتجرى أعمال الدورة على مدار 18 ساعة تدريب موزعة على 12 جلسة بواقع ثلاث جلسات في اليوم لأربعة أيام تدريبية، ويحاضر بها د. طلعت مصطفى - نائب رئيس تحرير جريدة "الجمهورية"، خبير القانون الجنائي.

ويمكن التقدم للدورة من خلال نموذج الاشتراك أسفل الصفحة عبر الرابط التالي:

https://training.ejs.org.eg، وللاستعلام تليفونيًا 01099221510.