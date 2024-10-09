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أحمد جودة - القاهرة - معسكر توعوي لتعزيز جهود مكافحة الإدمان في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"

برامج توعية ومبادرات مجتمعية لمكافحة الإدمان في المناطق المطورة، في خطوة تهدف للحد من انتشار المخدرات في المناطق السكنية الجديدة، أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي معسكرًا تدريبيًا للمتطوعين من سكان المناطق المطورة "بديلة العشوائيات".

يهدف هذا البرنامج إلى رفع الوعي بمخاطر المخدرات، وتمكين المتطوعين من توصيل رسائل توعوية للأسر، وتشجيع مرضى الإدمان على طلب العلاج المجاني.

تدريب المتطوعين على نشر التوعية الفعّالة



يتضمن المعسكر التدريبي مجموعة من الورش التدريبية حول مهارات التواصل والعمل الجماعي، كما يتم تدريب المتطوعين على كيفية إعداد برامج توعوية تصلح لجميع الفئات العمرية.

برامج توعية ومبادرات مجتمعية لمكافحة الإدمان في المناطق المطورة

يركز البرنامج على بناء القدرات لتوصيل رسائل قوية توضح مخاطر المخدرات، خاصة المخدرات التخليقية، وارتباطها بظواهر سلبية مثل العنف والجريمة.

الزيارات المنزلية لزيادة الوعي الأسري

ينظم الصندوق زيارات منزلية لأسر المناطق المطورة مثل حي الأسمرات وحدائق أكتوبر، لتعريفهم بخطورة تعاطي المخدرات، وكيفية اكتشاف التعاطي مبكرًا.

يُقدم أيضًا توجيهات حول سبل التعامل مع الحالات المصابة، وتشجيع الأسر على الاستفادة من الخط الساخن "16023" لتلقي المشورة والدعم العلاجي بسرية تامة.

تصحيح المفاهيم الخاطئة بين الشباب

ينفذ الصندوق أنشطة توعوية تستهدف الشباب، لتصحيح مفاهيم خاطئة عن المخدرات، مثل الاعتقاد بأنها تزيد التركيز أو تنشط الذهن.

تشمل هذه الأنشطة أيضًا حلقات نقاشية تستجيب لأسئلة الشباب حول طبيعة الإدمان، وطرق الوقاية منه، مما يعزز وعيهم بالمخاطر الحقيقية لتعاطي المخدرات.

تأهيل المتعافين ودمجهم في المجتمع



يقدم الصندوق خدمات تأهيلية ودعم اجتماعي للمتعافين من الإدمان، بما يساعدهم على العودة للحياة الطبيعية والتخلص من آثار الإدمان.

كما يسهم في توفير فرص اقتصادية لتشجيعهم على تحقيق الاستقرار المالي، وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

توعية الطلاب لمواجهة خطر الإدمان



يستهدف الصندوق طلاب المدارس في المناطق المطورة، من خلال برامج توعوية تهدف لتعزيز مهاراتهم الحياتية، وتوعيتهم بأضرار المخدرات، وتزويدهم بطرق لرفض تعاطي المخدرات، مما يُبني لديهم الوعي الكافي لمواجهة هذه المخاطر.

توسيع نطاق الدعم العلاجي من خلال عيادات جديدة



أعلن الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق، عن افتتاح 8 عيادات جديدة ضمن الخط الساخن في المناطق المطورة، لتقديم الاستشارات العلاجية وتحويل المرضى لمراكز متخصصة.

ويشمل الدعم أنشطة رياضية وفنية لتعزيز القيم الثقافية الإيجابية، وتعريف الأفراد بخدمات علاج الإدمان المتاحة لهم.