نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر وسنغافورة تتفقان على تعزيز التعاون الصحي وتدريب الكوادر الطبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مصر وسنغافورة تتفقان على تعزيز التعاون الصحي وتدريب الكوادر الطبية

مصر وسنغافورة تتفقان على تعزيز التعاون الصحي وتدريب الكوادر الطبية، في إطار مساعي مصر لتعزيز التعاون الدولي وتطوير القطاع الصحي، استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السيد دومينيك جوه، سفير سنغافورة لدى مصر، لبحث أوجه التعاون في مجالات الرعاية الصحية وتدريب الكوادر الطبية.

تنشر لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية كافة التفاصيل حول اتفاقية مصر وسنغافورة لتعزيز التعاون الصحي وتدريب الكوادر الطبية.

اتفاقية مصر وسنغافورة لتعزيز التعاون الصحي

وصرّح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن اللقاء شهد ترحيب الوزير بالوفد السنغافوري، مشيرًا إلى العلاقات القوية التي تربط بين البلدين وأهمية مواصلة الشراكة المثمرة في مختلف المجالات الصحية.

مصر وسنغافورة تتفقان على تعزيز التعاون الصحي وتدريب الكوادر الطبية

وشمل اللقاء مناقشة خطط مشتركة لتدريب الأطباء وفرق التمريض من خلال برامج متقدمة تشمل مجالات الرعاية المركزة وإدارة خدمات التمريض، وتمريض الطوارئ ورعاية الأطفال حديثي الولادة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الصحية لكلا البلدين.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية تبادل الوفود الطبية بين مصر وسنغافورة، مشددًا على الدور الذي يلعبه هذا التعاون في تعزيز الخبرات والتعرف على أحدث التجارب الناجحة في مجال نظم إدارة المستشفيات.

اتفاقية إستقبال طلاب سنغافوريين بالجامعات المصرية

تناول الاجتماع آفاق التعاون الأكاديمي، حيث اتفقت مصر وسنغافورة على استقبال طلاب سنغافوريين في الجامعات المصرية، في خطوة تعكس اهتمام مصر بتقديم تعليم طبي متميز واستفادة الطلاب السنغافوريين من الخبرات المصرية.

مصر وسنغافورة تتفقان على تعزيز التعاون الصحي وتدريب الكوادر الطبية

وفي إطار المبادرات الإنسانية، تطرق اللقاء إلى مسألة تقديم الدعم الطبي للشعب الفلسطيني في غزة، حيث تم الاتفاق على التنسيق المشترك لتوفير الرعاية الصحية اللازمة في القطاع.

وفي نهاية اللقاء، وجه وزير الصحة دعوة لسفير سنغافورة لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي سينعقد في أكتوبر الجاري، ويعد فرصة لعرض أحدث الابتكارات والتجارب في مجالي الصحة والسكان.

وأشاد سفير سنغافورة بجهود مصر في تطوير قطاع الصحة وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، مؤكدًا رغبة بلاده في تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال الحيوي.

حضر الاجتماع عدد من مسؤولي وزارة الصحة، من بينهم الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع البحوث والتدريب، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان زناتي، مدير عام الإدارة الصحية الخارجية.