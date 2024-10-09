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أحمد جودة - القاهرة - لقاء مصري-سنغافوري لتعزيز التعاون الصحي وتدريب الكوادر الطبية

في خطوة تهدف لتعزيز الشراكة الصحية بين مصر وسنغافورة، التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالسيد دومينيك جوه، سفير سنغافورة في القاهرة، لمناقشة سبل توسيع التعاون في مجالات الرعاية الصحية وتدريب الكوادر الطبية.

تأتي هذه الجهود ضمن رؤية مصر الشاملة لدعم القطاع الصحي وتحسين خدمات الرعاية المقدمة للمواطنين.

ترحيب بالعلاقات الثنائية وتبادل الخبرات

في بداية اللقاء، أعرب الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تقدير مصر للعلاقات الإيجابية مع سنغافورة، مؤكدًا على أهمية هذا التعاون في تطوير القطاع الصحي.

لقاء مصري-سنغافوري لتعزيز التعاون الصحي وتدريب الكوادر الطبية

كما استعرض الجانبان نتائج التعاون السابقة، التي أثمرت عن إنجازات ملموسة تدعم الشراكة بين البلدين.

برامج تدريبية لتطوير مهارات الأطباء والتمريض

ناقش الطرفان مقترحات جديدة لتعزيز التدريب الطبي في مختلف التخصصات، حيث تم الاتفاق على إعداد برامج تدريبية شاملة تستهدف رفع كفاءة الأطباء وفرق التمريض.

وتشمل هذه البرامج مجالات مثل الرعاية المركزة وإدارة خدمات التمريض، إضافة إلى تمريض الطوارئ ورعاية حديثي الولادة، بهدف تأهيل الكوادر الصحية وفقًا لأعلى المعايير.

تبادل الوفود الطبية وتعزيز نظم إدارة المستشفيات

شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية تبادل الوفود الطبية بين البلدين لتبادل المعرفة والخبرات، مؤكدًا على أن هذا التعاون سيكون فرصة لكلا البلدين لتطوير نظم إدارة المستشفيات وتحسين جودة الخدمات الصحية.

الطلاب السنغافوريون في الجامعات المصرية

اتفق الجانبان على تمكين الطلاب السنغافوريين من الدراسة في الجامعات المصرية، مما يعزز التعاون الأكاديمي ويتيح لهم الاستفادة من الخبرات المصرية في المجال الطبي، لتكون مصر بذلك وجهة تعليمية متميزة للطلاب السنغافوريين.

دعم طبي للشعب الفلسطيني

كما تضمن اللقاء مناقشة تعاون البلدين في تقديم الدعم الطبي للشعب الفلسطيني في غزة، حيث أكدت مصر التزامها بتقديم الرعاية الطبية والمساعدات اللازمة لدعم الأشقاء في فلسطين ضمن جهودها الإنسانية.

دعوة لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار دعوة خاصة لسفير سنغافورة لحضور النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي سيُعقد خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث من المتوقع أن يتضمن المؤتمر جلسات علمية متخصصة حول أحدث التطورات في مجالي الصحة والسكان.

إشادة سنغافورية بالتطورات الصحية في مصر

في ختام الاجتماع، أشاد السفير السنغافوري بجهود مصر المستمرة في تطوير قطاع الصحة، مشيرًا إلى رغبة بلاده في تعزيز التعاون الطبي مع مصر لما تمتلكه من قدرات وإمكانات متقدمة في هذا المجال.

حضور مميز لمسؤولي الصحة

حضر الاجتماع مجموعة من كبار المسؤولين في وزارة الصحة المصرية، من بينهم الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع البحوث والتدريب، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى جانب الدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان زناتي، مدير عام الإدارة الصحية الخارجية.