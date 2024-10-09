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أحمد جودة - القاهرة - شراكة صحية جديدة بين مصر وسنغافورة لتطوير الرعاية وتدريب الكوادر الطبية

في إطار تعزيز التعاون الدولي في المجال الصحي وتطوير المهارات الطبية، تسعى مصر لتوطيد علاقاتها مع الدول الصديقة لتبادل الخبرات وبناء قدرات كوادرها الطبية والتمريضية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متميزة وآمنة للمواطنين.

وفي هذا السياق، استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السيد دومينيك جوه، سفير سنغافورة لدى مصر، لبحث أوجه التعاون المشتركة بين البلدين.

استقبال رسمي لتعزيز التعاون الصحي بين مصر وسنغافورة

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السيد دومينيك جوه، سفير سنغافورة لدى مصر، بهدف مناقشة سبل تطوير التعاون في مجالات الرعاية الصحية وتدريب الكوادر الطبية والتمريض.

شراكة صحية جديدة بين مصر وسنغافورة لتطوير الرعاية وتدريب الكوادر الطبية

يأتي هذا الاجتماع ضمن استراتيجية الدولة لدعم التنمية الشاملة وتوفير رعاية صحية متقدمة وآمنة للمواطنين.

العلاقات الودية بين البلدين

رحب الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بالوفد السنغافوري وأكد على عمق العلاقات الودية بين مصر وسنغافورة وأهمية الاستمرار في التعاون المثمر بين الجانبين، مشيرًا إلى الإنجازات التي حققها البلدان في ملفات التعاون السابقة.

خطةتدريب الأطباء والتمريض

ناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون في مجال التدريب الطبي، حيث اتفقا على برامج تدريبية متطورة تستهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية.

وتضمّنت البرامج مجالات متعددة، مثل تدريب الأطباء على التخصصات المختلفة، وتطوير مهارات فرق التمريض في الرعاية المركزة، وإدارة خدمات التمريض، وتمريض الطوارئ، ورعاية حديثي الولادة.

أهمية تبادل الوفود والخبرات الطبية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية تبادل الوفود الطبية بين مصر وسنغافورة للاستفادة من الخبرات المتبادلة، مشددًا على ضرورة استكشاف التجارب الناجحة في قطاع الصحة، بما يشمل نظم إدارة المستشفيات وتقديم الرعاية المتقدمة للمرضى.

التعليم الطبي للطلاب السنغافوريين

اتفقت مصر وسنغافورة على استقبال الطلاب السنغافوريين في الجامعات المصرية للاستفادة من الخبرات الأكاديمية المصرية، حيث تعد مصر وجهة تعليمية رائدة في المنطقة، مما يعزز العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين.

التعاون لدعم فلسطين

تناول اللقاء مسألة التعاون لتقديم الدعم الطبي للشعب الفلسطيني في غزة، ضمن المبادرات الإنسانية التي تقوم بها مصر تجاه فلسطين، حيث تم الاتفاق على تقديم المساعدات الطبية اللازمة لتعزيز الرعاية الصحية في القطاع.

دعوة للمؤتمر العالمي للصحة والتنمية

وجه الدكتور خالد عبدالغفار دعوة خاصة لسفير سنغافورة لحضور النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي سيعقد في أكتوبر الجاري، حيث من المتوقع أن يضم المؤتمر جلسات علمية غنية بأحدث الابتكارات في مجالي الصحة والسكان.

إشادة سنغافورية بالقطاع الصحي المصري

أشاد سفير سنغافورة بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في مجال تطوير القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مؤكدًا رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر للاستفادة من خبراتها المتقدمة في هذا المجال.

شراكة صحية جديدة بين مصر وسنغافورة لتطوير الرعاية وتدريب الكوادر الطبية

حضور كبار مسؤولي الصحة

شهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين في وزارة الصحة والسكان المصرية، من بينهم الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع البحوث والتدريب، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى جانب الدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان زناتي، مدير عام الإدارة الصحية الخارجية.