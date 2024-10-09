نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر يكشف لـ "دوت الخليج" موعد افتتاح محطة قطارات بشتيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن الهيئة تلقت توجيهات من وزارة النقل بشأن موعد افتتاح محطة قطارات بشتيل بمحافظة الجيزة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة إلى "دوت الخليج" أن توجيها صدر من وزارة النقل بشأن إجراء الترتيبات اللازمة لافتتاح محطة قطارات صعيد مصر يوم السبت المقبل.

وشدد المصدر، على انتهاء جميع أعمال تنفيذ وتشطيب المحطة والمنطقة المحيطة بها، مؤكدا جاهزيتها للافتتاح في أي وقت.

وتابع المصدر، أنه في حالة كان التوجيه الهدف منه إجراء الاستعدادات اللازمة ولن يكون فعليا يوم السبت، فهذا يؤكد قرب افتتاح المحطة.

ويقام مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31.000 م2 ويتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضي يحتوي على جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة ‏بالإضافة إلى 28 شباك تذاكر ودورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي ‏للمحطة ‏والذي يبلغ ارتفاعه 40 مترا بالإضافة إلى الدورين الأول والثاني للمحطة والذي يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية.كما تشتمل على 2 نفق سيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر ‏ولربط جراج المحطة ‏بالمحور، و2 نفق سيارات ‏باتجاه شارع السودان ونفق للمشاة ‏لربط الشارع بجراج المحطة وكذلك جاهزية أرصفة المحطة المختلفة.

ويشتمل المبنى أيضا على 6 أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و4 أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر، و‏سكك حوش المحطة ‏وترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ (أسوان/ إسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاحا.