نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن الصفين الأول والثاني الثانوي العام وكيفية تقييم الطلاب في الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم، موقف طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من التقييمات في الامتحانات، وجاء ذلك بالتزامن مع اقتراب أول امتحان شهر أكتوبر كأول امتحان شهري للعام الدراسي الحالي.

تقييم طلاب الصفين الأول والثانوي الثانوي

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يحدث أي تغييرات للصفين الأول والثاني الثانوي عقب قرارات إعادة الهيكلة فيما عدا المناهج والمواد الدراسية.

الصفين الأول والثاني الثانوي

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه سيتم عقد اختبارات شهرية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لتقييم مستويات الطلاب، مشيرة إلى أنه يتم عقد اختبارين شهريين لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي واختبار نهاية الفصل الدراسي، طبقًا للتقسيم التالي:



- اختبار شهر أكتوبر: وهو أول امتحان شهري يعقد لطلاب صفوف النقل، ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها منذ بداية الدراسة وحتى موعد عقد الاختبار، ويتم عقده لقياس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة، ويقدر بــ 5 درجات.

- اختبار شهر نوفمبر: ثاني الاختبارات الشهرية، ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من نهاية شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر نوفمبر، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة خلال هذه الفترة، ويتم تقديره بــ 5 درجات.

امتحان نهاية الفصل الدراسي: يعقد في نهاية الفصل الدراسي «الأول - الثاني»، ويستهدف قياس نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي كاملًا، ويحصل الطالب على مجموع الدرجات الثلاث «الاختبارين الشهريين» بالإضافة إلى درجات «المهام الأدائية - كراسة الواجب - كراسة النشاط التقييم الأسبوعي المواظبة والسلوك».

موعد عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، بعقد أول اختبار تقييمي لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري.