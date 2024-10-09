نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب لطلاب الثانوي العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يتم تدريس كافة المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية بشعبتيهما العلمية والأدبية على مدار العام الدراسي بفصليه الدراسيين الأول والثاني.

وأشارت الوزارة، إلى أن مادة التربية الرياضية منهجا دراسيا يمارسه جميع الطلاب على مدار العام الدراسي، ويعقد له تقييم عملي ولا تضاف درجاته إلى المجموع الكلي، وتعتبر مادة نجاح ورسوب.

وأضافت وزارة التعليم: كما يعتبر الانتظام في الحضور والتفوق في النشاط الرياضي شرطا للاشتراك في المسابقات الرياضية التي تنظمها الوزارة، أو المديرية التعليمية أو الإدارة التعليمية، أو المدرسة.

جدير بالذكر أعلنت وزارة التربية والتعليم بأنه سيتم عقد اختبارات شهرية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لتقييم مستويات الطلاب، مشيرة إلى أنه يتم عقد اختبارين شهريين لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي واختبار نهاية الفصل الدراسي، طبقًا للتقسيم التالي:



- اختبار شهر أكتوبر: وهو أول امتحان شهري يعقد لطلاب صفوف النقل، ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها منذ بداية الدراسة وحتى موعد عقد الاختبار، ويتم عقده لقياس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة، ويقدر بــ 5 درجات.

- اختبار شهر نوفمبر: ثاني الاختبارات الشهرية، ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من نهاية شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر نوفمبر، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة خلال هذه الفترة، ويتم تقديره بــ 5 درجات.

امتحان نهاية الفصل الدراسي: يعقد في نهاية الفصل الدراسي «الأول - الثاني»، ويستهدف قياس نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي كاملًا، ويحصل الطالب على مجموع الدرجات الثلاث «الاختبارين الشهريين» بالإضافة إلى درجات «المهام الأدائية - كراسة الواجب - كراسة النشاط التقييم الأسبوعي المواظبة والسلوك».