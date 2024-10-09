وزير الري يؤكد أهمية مشروعات تحلية المياه باستخدام التقنيات المتطورة قليلة التكلفة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أهمية مشروعات التحلية بإستخدام التقنيات المتطورة قليلة التكلفة، مثل إستخدامالأسمدة فى تقليل الملوحة لتحلية مياه صالحة للزراعة وهى تقنية أقل تكلفة واستهلاكا للطاقة مقارنة بعملية التحلية بطريقة التناضحالعكسي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والري في فعاليات "المنتدى السادس والثلاثين للشبكة الاسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه "التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي، والذي يعقد تحت رعاية الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بالعاصمةالاردنية عمان، حيث افتتح المنتدى تحت عنوان "الميزان من أجل الإنسان والأرض.. التناغم مع رابطة المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية".

وأشار وزير الري إلى أهمية إدخال عناصر أخرى لتقليل تكلفة التحلية مثل تعظيم الاستفادة من الرجيع الملحي ناتج التحلية باستخلاصعناصر يمكن استخدامها في تربية الروبيان مما يرفع من القيمة الاقتصادية لعملية التحلية.

وقدم الدكتور هاني سويلم، خلال الجلسة الإفتتاحية للمنتدى، عرض توضيحي تحت عنوان "استخدام مصادر المياه غير التقليدية في إنتاجالغذاء بإستخدام الطاقة المتجددة"، وذلك في ضوء التحول لتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus، وبما يسهم فى تقليل الفجوة بين موارد المياه المحدودة واستخدامات المياه المتزايدة في ظل النمو السكاني.

من جانبه أكد الامير حسن، خلال كلمته، أهمية المشروعات المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، مشيرًالضرورة توجيه التقنيات الحديثة لاستثمار الموارد المائية وتطوير سياسات مائية قائمة على التعاون بين دول المنطقة والتخطيط المستقبلي.

وشهد المنتدى حضور الدكتور عارف غريب رئيس قطاع مياه النيل، والمهندس مصطفى سنوسي مدير مكتب الوزير لشئون مياه النيل،والمهندسة هالة مصطفى بالإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل.

كما يشارك في المنتدى الذي يستمر لثلاثة أيام ١٢٠ مشارك من الوزراء والخبراء ومسئولى المياه بالمنطقة العربية والإسلامية.