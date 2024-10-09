غدًا.. الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين تستضيف سفير الاتحاد الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - تستضيف لجنة الشؤون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، غدًا الخميس، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كريستيان بيرجر، في حوار مفتوح معه تحت عنوان "مصر والاتحاد الأوروبي.. من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية فى ظل تطورات المنطقة".

صرح بذلك حسين الزناتي وكيل النقابة، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية.

وقال الزناتي" إن هذا اللقاء يأتي في إطار أنشطة اللجنة الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع العالمين العربي والدولي، وفتح حوار فكري لمزيد من التواصل، وفهم وتحليل ما يجري الآن من أحداث في المنطقة والعالم، بين المؤسسات المصرية والدول الأخرى، وممثليها في القاهرة.

وأضاف “الزناتي” أنه خلال شهر يناير الماضي، اتفقت الدولة المصرية مع الاتحاد الأوروبي على رفع مستوى التعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهي خطوة لمزيد من التعاون الاقتصادي والسياسي.

وأكد أن هذه الفعّاليات تتيح للصحفيين فرصة الاطلاع على المواقف الرسمية للدول تجاه القضايا العربية والدولية، مما يساعدهم على تقديم تغطية صحفية موضوعية، كما تساهم النقاشات في رفع مستوى الوعي حول التحديات، والفرص التي تواجه مصر على الساحة الدولية.

يبدأ اللقاء الذي قام بإعداده الكاتب الصحفي والإعلامي إسلام أبوالمجد في الخامسة مساءً غدًا، بالقاعة المستديرة بالدور الثالث في مبني النقابة.