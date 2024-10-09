نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكليف محمود رمزي بإدارة معهد بحوث البترول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بتكليف الدكتور محمود رمزي محمود فرج، رئيس قسم الإنتاج بمعهد بحوث البترول، بالقيام بأعمال مدير معهد بحوث البترول. يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لدعم قطاع البحث العلمي وتعزيز دور المعاهد البحثية في تطوير البحوث التطبيقية، التي تمثل أحد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

الدكتور محمود رمزي يُعد من الشخصيات الأكاديمية البارزة في مجال البترول، حيث يتمتع بخبرة طويلة في الأبحاث المتعلقة بالإنتاج البترولي وتحسين كفاءة استغلال الموارد الطبيعية. وقد شغل سابقًا عدة مناصب قيادية في المعهد، مما أهله لتحمل مسؤولية إدارة هذا الصرح العلمي الهام.

يأتي هذا التكليف في وقت يشهد فيه معهد بحوث البترول تطورًا ملحوظًا في مجالات البحث العلمي والتعاون الدولي، حيث يسعى المعهد إلى تعزيز الابتكار وتطوير الحلول المستدامة التي تدعم الصناعات البترولية في مصر. ومن المتوقع أن يساهم الدكتور رمزي في دفع عجلة التطوير من خلال توجيه البحوث نحو التحديات الراهنة في مجال الطاقة وتحسين كفاءة الإنتاج.

تؤكد الوزارة أن اختيار الدكتور محمود رمزي يعكس التزامها بتعزيز الكفاءات الوطنية وتوجيه الجهود البحثية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وبالأخص في قطاع الطاقة، الذي يمثل عصب الاقتصاد المصري.