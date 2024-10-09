نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- إتاحة 330 وحدة سكنية لذوي الهمم في 15 مدينة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والتي تبلغ 6575 وحدة، لصالح ذوي الهمم أو ذويهم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير سبل الرعاية والاهتمام بهذه الفئة من المجتمع.





تفاصيل الحجز للوحدات السكنية



أوضح وزير الإسكان أن عملية التقدم لحجز الوحدات ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني “مسكن- محور الوحدات” (www.reserve.newcities.gov.eg). ستبدأ عملية تقديم الطلبات اعتبارًا من يوم الأحد 27 أكتوبر 2024، وحتى يوم الخميس 26 ديسمبر 2024. كما سيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية لاحقًا.



الوحدات المتاحة

تتوزع الوحدات المطروحة للحجز على عدة مشروعات، تشمل:

• جنة

• دار مصر

• سكن مصر

• الإسكان المتميز

• عمارات الحي السادس



تتواجد هذه المشروعات في 15 مدينة جديدة، منها:

• القاهرة الجديدة

• العلمين الجديدة

• المنصورة الجديدة

• 6 أكتوبر

• أكتوبر الجديدة

• حدائق أكتوبر

• بدر

• العبور

• الشروق

• العاشر من رمضان

• السادات

• المنيا الجديدة

• غرب قنا الجديدة

• ناصر “غرب أسيوط”

• دمياط الجديدة





كيفية التسجيل

ذكر الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، أن ذوي الهمم أو ذويهم يمكنهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني “مسكن- محور الوحدات”.

يجب إدخال البيانات الأساسية مثل الاسم، الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، العنوان، ورقم كارت الخدمات المتكاملة. كما يجب إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي وكارت الخدمات المتكاملة.



خطوات التسجيل



1. الدخول على الموقع واختيار المدينة المراد الحجز بها.

2. اختيار المشروع والدور (أرضي، متكرر، أو أخير).

3. سداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة باستخدام الرقم المرجعي المستخرج من الموقع عبر أحد الوسائل التالية:

• ماستر كارد

• سداد كاش عن طريق فوري بلس

• تحويل بنكي عن طريق بنك التعمير والإسكان

4. إرفاق مستند السداد على الموقع.





ما بعد فترة التسجيل

بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات، ستقوم الهيئة بمراجعة الطلبات المقدمة وتحديد أعداد المتقدمين المستوفين للشروط.

سيتم إخطار هؤلاء المتقدمين بموعد ومكان إجراء القرعة العلنية، حيث سيتم تخصيص 330 وحدة سكنية لهم من إجمالي 6575 وحدة.

ستبدأ إجراءات القرعة بذوي الهمم أولًا، ثم يستكمل باقي الحاجزين من الأفراد.