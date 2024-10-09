نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة القاهرة يتفقد سير العملية التعليمية بالفرع الدولي في "6 أكتوبر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الجامعة يطمئن على انتظام المحاضرات بجميع البرامج الدراسية، ويشارك طلاب الفرقة الأولى بكلية الإعلام في محاضرتهم لمقرر اللغة العربية، كما يحضر مسابقة للجري ويكرم الفائزين من المتسابقين.

قام الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بإجراء حوارات مفتوحة مع طلاب الفرع الدولي، موضحًا لهم تاريخ جامعة القاهرة وسمعتها الأكاديمية وترتيبها المتقدم في التصنيفات الدولية، مؤكدًا أن خريجي الجامعة يتمتعون بمزايا تنافسية في سوق العمل.

أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق جولة تفقدية بالفرع الدولي بمدينة 6 أكتوبر لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة للعام الجامعي 2024-2025، ورافقه خلال الجولة الدكتورة هبة نوح والدكتور محمد العطار مساعدا رئيس الجامعة لشئون الجامعة الإدارية والأكاديمية، والمهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة.

واطمأن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال جولته، على انتظام المحاضرات بجميع القاعات والمعامل، التي تم تجهيزها وفقًا لأحدث المواصفات والأنظمة الذكية. كما شارك طلاب الفرقة الأولى بالشعبة E بكلية الإعلام في محاضرة لمقرر اللغة العربية، واطمأن على سلامة البيئة التعليمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

أجرى رئيس الجامعة حوارات مفتوحة مع الطلاب وهنأهم ببدء العام الدراسي الجديد، موضحًا لهم تاريخ الجامعة وسمعتها الأكاديمية وترتيبها المتقدم في التصنيفات الدولية، مبينًا المعايير التي تُبنى عليها هذه التصنيفات، ومؤكدًا أن خريجي جامعة القاهرة يتمتعون بمزايا تنافسية كبيرة في سوق العمل.

وخلال الجولة، قدّم الدكتور محمد سامي عبد الصادق بعض النصائح للطلاب التي تساعدهم في تنمية مهاراتهم، وحثهم على الاجتهاد والسعي لتحقيق الأهداف المنشودة.

كما شارك الدكتور محمد سامي عبد الصادق الطلاب في بعض أنشطتهم الثقافية والرياضية، وحضر معهم سباقًا للجري، حيث قام بتكريم الفائزين في هذا السباق.