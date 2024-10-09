نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الأربعاء 9 أكتوبر 2024.

حيث يسود طقس معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وحار نهارًا على معظم الأنحاء.





تفاصيل حالة الطقس

• درجات الحرارة: تتراوح درجات الحرارة بين 32-23 درجة مئوية في القاهرة، مع توقعات بأن تكون أكثر حرارة في جنوب الصعيد.

• الشبورة المائية: ستتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وقد تكون كثيفة في السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء ومدن القناة.

• نشاط الرياح: ستشهد مناطق من جنوب سيناء نشاطًا لرياح معتدلة، قد تنشط أحيانًا على المناطق المكشوفة.





توقعات الظواهر الجوية



1. القاهرة الكبرى:

• الشبورة المائية من الساعة 4 إلى 8 صباحًا.

• رياح معتدلة بسرعة 22 كم/ساعة.

• أجواء مشمسة ورطوبة نسبية عظمى 80%، وصغرى 35%.

2. الوجه البحري:

• شبورة مائية كثيفة.

• رياح معتدلة بسرعة 22 كم/ساعة.

• أجواء مشمسة ورطوبة نسبية عظمى 85%، وصغرى 40%.

3. السواحل الشمالية الغربية:

• شبورة مائية كثيفة.

• رياح معتدلة بسرعة 20 كم/ساعة.

• أجواء غائمة جزئيًا ورطوبة نسبية عظمى 90%، وصغرى 50%.

4. جنوب ووسط سيناء:

• رياح نشطة أحيانًا بسرعة 34 كم/ساعة.

• أجواء مشمسة ورطوبة نسبية عظمى 60%، وصغرى 30%.

5. جنوب الصعيد:

• رياح معتدلة بسرعة 20 كم/ساعة، قد تنشط أحيانًا.

• أجواء مشمسة ورطوبة نسبية عظمى 35%، وصغرى 15%.





حالة البحرين

• البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج من 1.5 إلى 1 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

• البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 23

6 أكتوبر 31 22

بنها 32 23

دمنهور 31 22

وادي النطرون 32 21

كفر الشيخ 31 22

المنصورة 32 22

الزقازيق 33 23

شبين الكوم 31 22

طنطا 31 22

دمياط 29 23

بورسعيد 29 23

الاسماعيلية 34 21

السويس 33 21

العريش 30 20

رفح 28 19

رأس سدر 32 23

نخل 32 14

كاترين 27 13

الطور 32 25

طابا 31 24

شرم الشيخ 34 25

الاسكندرية 28 21

العلمين 29 21

مطروح 28 20

السلوم 29 20

سيوة 33 22

رأس غارب 34 23

الغردقة 34 24

سفاجا 34 24

مرسى علم 34 25

شلاتين 35 25

حلايب 31 25

أبورماد 34 23

رأس حدربة 31 25

الفيوم 33 21

بني سويف 34 20

المنيا 35 18

أسيوط 35 19

سوهاج 36 20

قنا 37 21

الأقصر 37 22

أسوان 38 22

الوادي الجديد 36 20

أبوسمبل 38 22