نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024: طقس حار نهارًا وتحذيرات من تذبذب درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوقع أن يسود اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024، طقس حار نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يكون معتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر.

كما حذرت الهيئة من تذبذب درجات الحرارة بين الليل والنهار، ونصحت باتخاذ الاحتياطات لتجنب الإصابة بنزلات البرد.





الظواهر الجوية

• القاهرة الكبرى والوجه البحري: تشهد تكوّن شبورة مائية كثيفة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، مع أجواء مشمسة ورياح معتدلة تبلغ سرعتها 22 كم/ساعة.

• السواحل الشمالية الغربية: تشهد شبورة مائية كثيفة وأجواء غائمة جزئيًا، والرياح معتدلة بسرعة 20 كم/ساعة.

• جنوب ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: تنشط الرياح أحيانًا بسرعة تصل إلى 34 كم/ساعة، مع أجواء مشمسة.

• شمال ووسط الصعيد: تنشط الرياح أحيانًا بسرعة 34 كم/ساعة، وأجواء مشمسة.





حالة البحرين

• البحر المتوسط: حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 و1.5 متر.

• البحر الأحمر: حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم

• القاهرة: 32 عظمى، 23 صغرى

• الإسكندرية: 28 عظمى، 21 صغرى

• أسوان: 38 عظمى، 22 صغرى

• الأقصر: 37 عظمى، 22 صغرى

• شرم الشيخ: 34 عظمى، 25 صغرى





ترتفع درجات الحرارة في جنوب الصعيد، حيث تصل العظمى في أسوان إلى 38 درجة مئوية، في حين تنخفض في السواحل الشمالية لتصل إلى 28 درجة مئوية في الإسكندرية.