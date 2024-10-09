نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة بالمتحدث الرسمي عمرو خطاب، في 14 سبتمبر الماضي، عن فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.

سيتم طرح الوحدات في نوفمبر المقبل بهدف توفير سكن مناسب لشرائح مختلفة من المجتمع.





تفاصيل الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2024

يشمل الطرح الجديد توفير 70 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف المحافظات. من بين هذه الوحدات:





• 60 ألف وحدة مخصصة لمحدودي ومنخفضي الدخل.

• 10 آلاف وحدة مخصصة لمتوسطي الدخل.





أكد المتحدث الرسمي أن الوحدات ستتوافر بمساحات وأسعار متفاوتة، بهدف تلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المتنوع وعدد الأفراد المختلف.





التقديم على حجز شقق الإسكان 2024

أعلنت الوزارة أيضًا، بقيادة وزير الإسكان شريف الشربيني، عن توفير 1645 وحدة سكنية متنوعة للحجز الفوري في 8 مدن جديدة.

وتتراوح مساحات هذه الوحدات بين 75 و161 مترًا مربعًا، مع تقديم تسهيلات مالية في السداد.

بدأ الحجز لهذه الوحدات في 29 سبتمبر ويستمر حتى 28 أكتوبر 2024، حيث يمكن للمواطنين الحصول على كراسات الشروط والمواصفات من أجهزة المدن المعنية.





أماكن طرح شقق الإسكان 2024





كشف الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن توزيع الوحدات السكنية في عدة مناطق تشمل:





• مدينة العاشر من رمضان: 255 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 63 و105 أمتار مربعة.

• مدينة 6 أكتوبر: 137 وحدة بمساحات تتراوح من 55 إلى 90 مترًا مربعًا.

• مدينة المنصورة الجديدة (مشروع جنة): 878 وحدة بمساحات بين 100 و150 مترًا مربعًا.

• مدينة العبور: 5 وحدات بمساحات بين 75 و104 أمتار مربعة.

• مدينة الصالحية الجديدة: 8 وحدات بمساحات بين 65 و161 مترًا مربعًا.

• مدينة ملوي الجديدة (مشروع جنة): 240 وحدة بمساحات بين 100 و161 مترًا مربعًا.

• مدينة برج العرب الجديدة: 8 وحدات بمساحات بين 79 و140 مترًا مربعًا.

• مدينة رشيد الجديدة: 114 وحدة بمساحات تتراوح بين 90 و93 مترًا مربعًا.