نجيب ساويرس: قانون الإيجار القديم ظالم ويحتاج إلى تعديل

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي سيد علي في برنامجه “حضرة المواطن” مع رجل الأعمال نجيب ساويرس حول قضية قانون الإيجار القديم، وهو موضوع يشغل العديد من المواطنين وأصحاب العقارات في مصر.





قانون الإيجار القديم وتأثيره على الملاك



في المداخلة الهاتفية، أشار سيد علي إلى أن ساويرس يمتلك عقارًا في منطقة المهندسين يتم تأجيره بمبلغ زهيد قدره 18 جنيهًا.

ردًا على ذلك، أكد نجيب ساويرس أن قانون الإيجار القديم ظالم للملاك، موضحًا أن بعض السكان يدفعون له إيجارات متدنية تصل إلى 20 جنيهًا، في حين أن تكاليف الصيانة قد تصل إلى 200 أو 300 جنيه. وأضاف أن الساكن، في حالة تعطل المصعد، قد يلجأ إلى تقديم شكوى ضده في القسم.





المطالبة بتعديلات قانونية

أعرب ساويرس عن استيائه من الوضع الحالي، حيث أوضح أن “المالك لا يتمتع بحرية التصرف في ملكه، بل يصبح الساكن هو من يتحكم فيه”.

وطالب بتعديل القانون ليمنح الملاك حقوقهم كاملة في التصرف في عقاراتهم بما يتناسب مع تكلفة المعيشة والصيانة.