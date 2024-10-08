أعرف موعد صرف برنامج حساب المواطن دفعة أكتوبر

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أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، بمعرفة موعد صرف دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر 2024 أي الدفعة رقم 83، حيث تقوم الحكومة السعودية بتقديم الدعم المادي من خلاله، للفئات الأكثر احتياجا، ومحدودي الدخل، الذين استوفى شروط البرنامج، فالبرنامج يعتبر واحدًا من أشهر برامج الدعم في المملكة والتي الهدف منه هو مساعدة كل مواطن يحتاج إلى المساعدة لتحسين ظروف حياته ومعيشته، ومن خلال المقال سنوضح لكم موعد صرف برنامج حساب المواطن دفعة أكتوبر، وشروط التقديم للحصول على الدعم

موعد صرف برنامج حساب المواطن دفعة أكتوبر

وأعلنت برنامج حساب المواطن، أن موعد إيداع حساب المواطن يكون في الموافق العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حالة صادف الموعد يوم إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية، سوف يتم تأخير أو تبكير الموعد بيوم، وتقوم الجهات المختصة بإعلان المستفيدين بذلك، ولكن من المقرر أن تصرف يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024 وهو يوم الصرف المحدد دون أي تغيير.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الشروط والضوابط المطلوبة، الواجب توافرها للحصول على الدعم، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:

يشترط على المتقدم أن يكون حاصل على الجنسية السعودية هي شرط ضروري ولا يتم التخلي عنه.

يشترط على المتقدم أن يكون مقيمًا داخل المملكة ولا يسافر لخارجها.