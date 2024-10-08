نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأمر ملكي.. حقيقة صرف راتبين لمستفيدي حساب المواطن الدفعة 83 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كثف المواطنون في المملكة العربية البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، حول حقيقة صرف راتبين لمستفيدي حساب المواطن الدفعة 83 بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94، وتساءل الكثير عن حقيقة الأمر، وقد أوضح برنامج حساب المواطن، كافة التفاصيل المتعلقة بإيداع دعم شهر أكتوبر، ومن خلال المقال سنوضح لكم حقيقة صرف راتبين لمستفيدي حساب المواطن الدفعة 83، وموعد إيداع حساب المواطن لشهر أكتوبر، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن دعم حساب المواطن.

صرف راتبين لمستفيدي حساب المواطن الدفعة 83

انتشرت خلال الفترة الماضية أنباء على منصات التواصل الاجتماعي بشأن صرف راتبين لمستفيدي حساب المواطن الدفعة 83 بأمر ملكي سامي من الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي توافق مع يوم 23 سبتمبر 2024، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن ما تم تداوله مجرد شائعات وليست صحيحة على الإطلاق، مشددة على المواطنين ضرورة عدم الانسياق حول هذه الأخبار التي تسبب المشاكل بشكل دائم.

وأكدت الوزارة، أنه في حالة صدور أي قرار جديد، سيتم الإعلان عنه، على صفحات حكومية على منصة إكس، أو الصفحة الرسمية لموقع الوزارة

موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 83؟

كشف برنامج حساب المواطن، أن موعد صرف حساب دعم المواطن يتم يوم 10 من كل شهر ميلادي، ومن المقرر أن يتم إيداع حساب المواطن هذا الشهر يوم 10 أكتوبر الخميس، دون تبكير أو تأخير.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

أوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين، الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 83، حيث ظهرت من عدة أيام، إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

يقوم المواطن بالتوجه إلى موقع حساب المواطن على الإنترنت.

ثم يقوم بتسجيل الدخول من خلال كتابة الهوية وكلمة المرور أو من خلال بوابة نفاذ الوطني.

ومن ثم يقوم بالبحث عن دراسة الأهلية.

وفي الختام، سوف يظهر نتائج أهلية حساب المواطن شهر أكتوبر 2024.

يذكر أن الحكومة السعودية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجًا، ومحدودي الدخل، حيث يصل قيمة الدعم 720 ريال للعائل و360 ريال للتابع الذي تجاوز 18 عام والذي لم يتجاوز 18 عام يحصل على 215 ريال سعودي