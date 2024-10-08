طريقة التقديم على طلب الزيارة العائلية في السعودية 1445

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أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، بمعرفة خطوات التقديم على طلب الزيارة العائلية في السعودية، حيث تحرص الحكومة السعودية على تسهيل الزيارة، وذلك حرصًا لجعل العلاقات الأسرية أكثر ترابطًا، ومن خلال المقال سنوضح لكم خطوات طريقة التقديم على طلب الزيارة العائلية، والفئات المسموح لهم بتأشيرة الزيارة العائلية

طريقة التقديم على طلب الزيارة العائلية في السعودية

أوضحت الهيئة العامة للجوازات في السعودية، طريقة التقديم على طلب الزيارة العائلية، حيث يمكن التسجيل إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المعنية، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

يقوم الراغب بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني والرسمي لمنصة أبشر في البداية.

ثم يقوم بكتابة البيانات الشخصية لتسجيل الدخول على المنصة.

وفي حالة إذا لم يمتلك حساب يجب إنشاء حساب.

ومن ثم يقوم باختيار أبشر للأفراد.

ومن ثم يقوم باختيار أبشر للأفراد. وبعد ذلك يقوم بتحدد الخدمات الإلكترونية.

يلي ذلك اختيار خدمة تأشيرة الزيارة العائلية.

يتعين على الراغب كتابة الاستمارة المطلوبة بدقة.

ثم يقوم بدفع جميع الرسوم المقررة.

ثم يقوم بدفع جميع الرسوم المقررة. وفي الختام، يقوم بالضغط على إرسال الطلب.

الفئات المسموح لهم بتأشيرة الزيارة العائلية

كشفت السلطات في المملكة العربية السعودية، عن الفئات المسموح لهم بتأشيرة الزيارة العائلية، حيث يرجع ذلك لتسهيل إجراءات تأشيرة الزيارة العائلية للأقارب من الدرجة الأولى، وجاءت الفئات المسموح لهم كالأتي