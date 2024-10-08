خطوات التسجيل في الهجرة العشوائية لامريكا 2025 وموعد التقديم

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أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من الشباب والمواطنين في جميع انحاء العالم، بمعرفة خطوات التسجيل في الهجرة العشوائية لامريكا 2025، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية في استقبال طلبات اللوتري الامريكي 2025، حيث يسعى العديد من الشباب إلى الهجرة، للعيش في حياة أفضل، إذ تقدم أمريكا نحو 50 ألف تأشيرة للهجرة العشوائية إلى بلادها، ومن خلال المقال سنوضح لكم خطوات التسجيل في الهجرة العشوائية لامريكا، وموعد التقديم لها، ونتيجة القرعة العشوائية، بالإضافة إلى الشروط المطلوبة للتقديم.

خطوات التسجيل في الهجرة العشوائية لامريكا

أوضحت وزارة الخارجية الامريكية، خطوات التسجيل في الهجرة العشوائية لامريكا، إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الجهات المعنية، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

يقوم المواطن بالتوجه إلى موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

ثم يقوم بالضغط على المربع الأخضر المكتوب به “BEGIN ENTRY”.

ومن ثم يقوم بادخال رمز التحقق.

وبعد ذلك يقوم بكتابة البيانات المطلوبة بدقة متناهية.

ثم يقوم برفع صورة شخصية وفقًا للشروط المحددة.

وفي الختام، يقوم بالتأكد من المعلومات الشخصية والضغط على كلمة SUBMIT.

موعد التقديم اللوتري الامريكي 2024

ووفق لما أعلنته وزارة الخارجية الامريكية، فأن موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025، قد بدء من يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2024، ويستمر حتى اليوم الـ 7 من نوفمبر المقبل، من الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت الولايات المتحدة.

متى ظهور نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا

وأعلنت الوزارة، عن موعد ظهور نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا، حيث تبدأ في إعلان النتائج في شهر مايو 2025 حتى 30 سبتمبر 2025، حيث تظهر من العام التالي للتقديم، ويتم معرفة النتيجة من خلال رقم التأكيد الذي يحصل عليه عبر الموقع dvprogram.state.gov بعد الإنتهاء من ملء النموذج للتقديم