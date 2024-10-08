أعرف موعد نزول الدعم السكني لشهر أكتوبر 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من المواطنين، في المملكة العربية السعودية بمعرفة موعد صرف الدعم السكني لشهر أكتوبر 2024، حيث تقوم الحكومة السعودية، بتقديم دعم مادي، لأصحاب الدخل المحدود، والأكثر احتياجًا، للحصول على شقق سكنية مناسبة، للارتقاء بمستوى المعيشة، ومن خلال المقال سنوضح موعد صرف الدعم، والاستعلام عن أهلية الدعم المادي، بالإضافة إلى قيمة الدعم المادي

موعد نزول الدعم السكني لشهر أكتوبر 2024

وأعلنت وزارة الإسكان السعودية، عن موعد نزول الدعم الشهري لشهر أكتوبر 2024، حيث يتم صرف الدعم في يوم 24 من كل شهر ميلادي، وفي حالة صادف الموعد الصرف مع عطلة رسمية أو أسبوعية فيتم تغيير الموعد، ومن المقرر أن يصرف دعم شهر أكتوبر يوم الخميس 24، أي لن يحدث أي تغيير.

طريقة الاستعلام عن أهلية الدعم السكني

أوضح وزارة الإسكان السعودية، أنه يمكن للمواطن، الاستعلام عن أهلية الدعم السكني لشهر أكتوبر 2024، إلكترونيا، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

يقوم المواطن بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني لبوابة سكني الرقمية.

ثم يقوم بتسجيل الدخول على الموقع من خلال أسم المستخدم ورقم الهوية

يتعين على المواطن كتابة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، ثم الضغط على زر تحقق.

ثم يقوم بإضافة البريد الإلكتروني ليتم إرسال رمز التحقق عليه.

وبعد ذلك يقوم بكتابة رمز التحقق المرسل، ثم يقوم بالضغط على خانة الدعم السكني.

يجب على المواطن قراءة الشروط والأحكام جيدًا.

وبعد ذلك يقوم ثم بالموافقة عليها وكتابة رقم الهوية في المربع المخصص له

وفي الختام، يقوم بالنقر على استعلام تظهر حالة أهلية لهذا الشهر.

برنامج الدعم السكني 2024/1446

تقوم وزارة الإسكان بتقديم دعم مالي غير قابل للاسترداد لجميع المستفيدين ويبلغ هذا الدعم بين 100 ألف ريال و150 ألف ريال.