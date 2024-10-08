عادل حمودة ينعي الخبير السياحي أشرف شيحة في وفاة ابنة شقيقه وابنتها

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أحمد جودة - القاهرة - ببالغ الحزن والأسى، ينعى الكاتب الصحفي عادل حمودة رئيس مجلس تحرير جريدة دوت الخليج فقيدة الشباب بسمة أسامة شيحة وابنتها ليال محمود طاهر، اللذان وفاتهما المنية إثر حادث أليم، متوجها بخالص الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة.

وتقدم "حمودة" بخالص التعازي والمواساة لرجل الأعمال والخبير السياحي أشرف شيحة، والأسرة الكريمة، في مصابهم الجلل، في وفاة ابنة شقيقه وابنتها، وإنا لله وإنا إليه راجعون.