نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل نقابة الصحفيين: نقف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد العدو الصهيوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين، توجيه التحية للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهه العدوان الغاشم.

جاء ذلك خلال اليوم الاحتفالي والتضامني الذي نظّمته النقابة اليوم، بعنوان "أكتوبر من الانتصار إلى الطوفان.. 51 عام على النصر وعام من العدوان الصهيوني على غزة".

وقال إن نقابة الصحفيين المصرية تقف بجانب الشعب الفلسطيني والعربي تجاه هذا العدوّان، من خلال الفعّاليات التي تنظّمها، واستضافتها للعديد من الصحفيين/ات الفلسطينين/ات من الموجودين/ات في مصر حاليًا، بعد طوفان الأقصى.

وبدأ اليوم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين سقطوا في غزة والضفة ولبنان.

وشارك في الاحتفال الكاتب الصحفي حمدين صباحي، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، والكاتب الصحفي عمرو بدر عضو مجلس النقابة سابقًا، وعدد من أعضاء مجلس النقابة.

ويشهد اليوم عدة فعّاليات لإحياء الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد، وذكرى مرور عام على "طوفان الأقصى"، والعدوان الصهيوني الهمجي على غزة، الذي امتد إلى الضفة الغربية ولبنان، وكذلك تكريمًا للصحافة الفلسطينية، التي كانت هدفًا لجرائم الإبادة خلال العام الماضي.